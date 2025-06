'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela do SBT de 9/6 e 13/6

Segunda-feira, 9 de junho

Lavínia revela que foi criada por babás e que seus pais, Alberto e Cecília, nunca se importaram com ela. Durante uma visita ao colégio, o casal cai em uma pegadinha armada por Felipe — com gosma, saco de pancadas e até um rato. No petshop, Gabriel se declara para Pilar, que corresponde com um beijo. Após Alberto e Cecília irem embora sem se despedir da filha, Norma consola Lavínia. Binho e Benjamin encontram Dodô e Moleza amarrados na caverna. Lucas leva Safira para a toca, sem imaginar as consequências.

Terça-feira, 10 de junho

Safira quebra a alavanca da toca que leva direto à caverna, mas é capturada por Senor. Isadora se afasta de Manu e Anna, cansada de dar explicações. Dalete pede para Norma reavaliar a saída de Moisés do quarto dos meninos. Felipe e Rui recuperam o saco com Safira, mas acabam sendo traídos e presos por ela. Enquanto Shirley e Wanda tentam resgatar Anna do quartinho, Safira vaga misteriosamente pelo colégio.

Quarta-feira, 11 de junho

Safira manipula Isadora contra Anna e Manu. Shirley e Wanda fotografam Anna dormindo no quartinho incômodo como prova para Norma, que decide libertá-la. Dalete alerta Moisés para se afastar de Thomas. Ao perceber a proximidade entre Gabriel e Pilar, Norma entende que estão juntos. Cristina e Thomas são expulsos do colégio por Dalete. Isadora briga com as amigas após ouvir mentiras de Safira.