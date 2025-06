Rafael Cardoso é condenado a indenizar em R$ 25 mil gerente agredido

Rafael Cardoso, 39, foi condenado a pagar R$ 25 mil em indenização ao gerente de um bar agredido por ele em fevereiro de 2024. A reportagem entrou em contato com a defesa do ator, que informou não estar mais no caso. O espaço segue aberto para um posicionamento.

O que aconteceu

O juiz Mario Cunha Olinto Filho afirmou na decisão que as agressões "ferem a honra de forma indubitável". "Sobretudo por ter sido presenciada por terceiros, estando o autor em flagrante desvantagem física", diz trecho da decisão a qual a reportagem teve acesso.

Imagens do circuito de segurança gravaram o artista agredindo o gerente João Fernando Valente Brito em 26 de fevereiro de 2024. Segundo Brito, Rafael chegou ao bar em seu carro com uma freada brusca, assustando os clientes que estavam no local.