Quem é o rapper iraniano condenado à morte por blasfêmia e insulto ao Islã

O rapper Amir Hossein Maghsoudloo, conhecido como Tataloo, enfrenta uma sentença de morte no Irã após ser condenado sob acusações de blasfêmia, insulto ao profeta Maomé e ao Islã e disseminação de propaganda contra o governo.

Ele está preso desde o final de 2023, quando foi condenado, inicialmente, a cinco anos de prisão por blasfêmia. No entanto, essa condenação foi revogada e, em janeiro, foi condenado à morte. O rapper também já foi condenado por promover prostituição e corrupção moral.

Quem é Tataloo

Tataloo foi um dos pioneiros do rap no Irã, iniciando sua carreira no início dos anos 2000. Sem conseguir obter licença oficial para atuar como músico no país, ele se mudou para Istambul, na Turquia, em 2018.