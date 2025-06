Lexa esclarece saída da Unidos da Tijuca: 'Decidiram ter uma nova rainha'

Após ser coroada madrinha de bateria da Dragões da Real, em São Paulo, no sábado, Lexa, 30, respondeu sobre os questionamentos ligados à sua saída da Unidos da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

No Instagram Stories, ela explicou que a saída da agremiação do Morro do Borel foi uma escolha da diretoria da escola de samba. "A Tijuca decidiu ter uma nova rainha, então esse último carnaval que eu não desfilei foi a minha despedida. Os ensaios de rua foram a minha despedida e eu sou muito grata a toda comunidade do Borel, eu tenho muito carinho, eu tenho muita gratidão, eu cresci muito com vocês, eu aprendi muito. Quero que vocês saibam disso".

Depois que a Tijuca anunciou sua saída, Lexa conta que recebeu convites de várias agremiações cariocas e paulistanas, mas decidiu escolher a Dragões da Real por ter um flerte antigo. "Já tinha sentimento, entendeu? Eu recebi o convite da Dragões há anos. Até a Tijuca sabia que eu tinha recebido o convite de São Paulo, mas eles falaram: 'Tem que ser exclusiva daqui'. Por conta disso, eu fiquei exclusiva só na Tijuca".