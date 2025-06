'Facada nas costas': condenação de Léo Lins gera racha entre humoristas

Quando o comediante diz que é só uma piada, está rebaixando o próprio ofício sem perceber o peso e o poder de transformação que uma piada tem. Patrick Maia

Maia ainda afirmou que o trabalho do comediante não "foi feito direito" quando alguém tem dúvida de que lado o comediante está na piada. "Eu acho que cabe reclamar menos e escrever mais. Ou meter um CLT também, né?"





O vídeo de Maia gerou grande repercussão por ele ser amigo de Léo Lins. Outros comediantes fizeram vídeos respondendo o dono do Clube do Minhoca.

Danilo Gentili, que teve Maia como roteirista do Agora É Tarde, classificou a opinião do colega como "coisa de invejoso" e chamou o comediante de cínico. "Você não tem dúvida nenhuma de que lado o Léo Lins tá, porque você conhece o Léo pessoalmente, você sabe como funciona o raciocínio e a construção de um texto de stand-up comedy, você sabe que o que se faz no palco não é necessariamente a opinião, mas sim uma busca por riso", disse em vídeo publicado no Instagram.