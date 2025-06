Jared Leto é acusado de 'má conduta sexual' por 9 mulheres, diz jornal

Outra mulher diz que foi assediada aos 16. Segundo ela, que não se identificou, Leto a abordou em um café em Los Angeles e "conseguiu" o número dela. Dias depois, ligou para ela no meio da noite com a "voz mais estranha e grosseira". A mulher disse que não "sabia se ele estava drogado". Ela ainda alegou que recusou um convite do ator para uma festa, mas que ele continuou insistindo com ligações na madrugada e que as conversas começaram a se tornar sexual. A mãe da mulher disse que ouviu um telefonema e que pode confirmar a história.

Uma terceira mulher diz que Leto se masturbou na sua frente. Ela disse que ainda era menor de idade quando começou a conversar com ele, que fazia perguntas desconfortáveis. "Então ele se aproximou, pegou minha mão e a colocou sobre ele", alegou a mulher. "Ele se inclinou e disse: 'Quero que você cuspa nele'".

DJ e produtora disse ter sido agredida. Allie Teilz, de Los Angeles, republicou mês passado pelas redes um post em que dizia que"você não está realmente em Los Angeles até que Jared Leto tente se aproximar de você nos bastidores". O Air Mail analisou a publicação e, segundo o The Guardian, Teilz disse que "agredida e traumatizada" pelo artista quando tinha 17 anos. "Ele sabia da minha idade e não se importou. O que ele fez foi predatório, aterrorizante e inaceitável."

Outra mulher relatou festas de Leto com adolescentes. Ela disse que participou de eventos nos anos 2000 quando tinha 18 anos e que "definitivamente não era a pessoa mais jovem ali". A mulher ainda disse que as festas pareciam ter o intuito de "levar meninas para nadar nuas".

Representante de Leto negou todas as acusações. O artista não se pronunciou sobre o caso para as revistas People e o jornal The Guardian.