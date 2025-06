'Existia ciúme, tensão e atrito', diz Quico de nova série sobre 'Chaves'

Juan elogiou o roteiro de nova série. "Há muitas camadas de profundidade, e isso é graças ao nosso esforço. Acho que eles não podem me culpar por nada, gostem do resultado ou não. É uma questão deles. Fiquei emocionado por abordar o personagem com tanta verdade, honestidade e responsabilidade."

O ator também detalhou a preparação para o papel de Quico e disse que o desafio foi enorme. "Eu precisei estudar pequenos trechos de entrevistas e programas sobre 'Chaves'. Isso se somou à semelhança física que eu tenho com o personagem, o que não é mérito meu. [...] Tenho um bom ouvido e sou muito atento, então me aprofundei nas características físicas. Ele tem uma voz mais aguda, então precisei acertar o tom."