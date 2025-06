Eminem processa Meta em R$ 600 milhões por violação de direitos autorais

No processo, alega que a empresa de Zuckerberg reproduziu e explorou comercialmente os hits do músico. De acordo com a editora, isso teria acontecido por meio das redes sociais da Meta, como Facebook e Instagram.

Equipe de Eminem ainda afirma que a Meta facilita e incentiva o uso indevido de suas músicas. "Encorajou bilhões de usuários de seus serviços on-line a usar a música voluntariamente e sem licença. Como a Meta sabe, as músicas não são utilizáveis", diz um trecho de seu pronunciamento.