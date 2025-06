Frota volta à Globo 25 anos depois, encarna Chorão e vence batalha Lip Sync

Galã de novelas da Globo nos anos 90, Alexandre Frota voltou à emissora após 25 anos ao participar do Domingão com Huck.

O que aconteceu

O ex-ator venceu o amigo Eri Johnson na Batalha do Lip Sync, quadro do programa apresentado por Luciano Huck. Na primeira fase, Frota dublou a banda Blitz ao escolher a faixa "Você Não Soube Me Amar", sucesso na década de 90.