Para comer com os olhos: 5 dicas de livros sobre o mundo da gastronomia

Para escrever sobre gastronomia, o jornalista Bill Buford literalmente colocou a mão na massa: deixou seu trabalho no jornal New Yorker de lado e virou auxiliar de cozinheiro do Babbo, fundado pelo polêmico chef Mario Batali e então considerado um dos melhores restaurantes de Nova York.

No livro, ele conta suas muitas aventuras na cozinha, que incluem a descoberta de segredos da alta gastronomia, uma passagem por um peculiar açougue na Itália e muitas queimaduras e cortes nos dedos.

"Hospitalidade Irracional", de Will Guidara (Alta Books, tradução de Vanessa Schreiner)

Esse livro não fala só de gastronomia, mas de serviço e atendimento ao cliente e, por isso, costuma ser recomendado a empreendedores de todas as áreas. Will Guidara transformou o Eleven Madison Park, em Nova York, em um dos melhores restaurantes do mundo, angariando elogios, estrelas Michelin e fãs. Sim, fãs.

Isso porque Guidara oferecia uma "hospitalidade irracional" aos comensais, oferecendo muito mais do que era esperado em um jantar. Em dada ocasião, por exemplo, surpreendeu uma família que nunca tinha visto neve com um passeio de trenó no Central Park. Essa filosofia se estendeu à sua própria equipe, que também passou a ter entregas melhores e mais eficientes. Não à toa, esse é o livro de cabeceira de Richie, na série "O Urso".