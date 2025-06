Cantor da banda gaúcha 'Os Qüeras' morre durante show no RS

Sinval da Luz Finger Boeira, conhecido como Qüerinha, morreu aos 65 anos.

O que aconteceu

Qüerinha se apresentava na noite de ontem com a banda Os Quëras na comunidade Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, no bairro Charqueadas, em Caxias do Sul (RS), quando sofreu um infarto fulminante. Ele chegou a receber atendimento no local, mas não resistiu, segundo informações divulgadas pela emissora de rádio O Canal do Rio Grande. O baile foi imediatamente interrompido após a confirmação do falecimento do cantor.

Os músicos da banda lamentaram a morte. "Fomos pegos de surpresa durante o baile. Nosso amigo Querinha passou mal e infelizmente veio a falecer. Fica uma tristeza profunda nos nossos corações. Sentimento de gratidão a ele, que, até o final, cantou 'com nós'. Ele manteve a parceria até o final da vida dele. A gente vai ficar por casa hoje para acompanhar as despedidas com a família dele", disseram, em story no Instagram.