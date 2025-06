Atriz gravou cena real de cirurgia para novela que chega ao Globoplay

Além dos seus "demônios pessoais", o protagonista tem que enfrentar o fantasma de Branca, sua falecida esposa, cuja lembrança permanece presente em sua vida graças a sua irmã, Fabiana (Neuza Amaral). Solteirona infeliz, ela sente inveja de mulheres bonitas e carrega a frustração de não ter jamais gerado um filho, função que o irmão acabou ocupando.

Fabiana o vê como uma propriedade sua e evoca a imagem de Branca quando deseja exercer controle sobre ele. Cristina percebe que a cunhada é a principal influência negativa na vida de Clóvis e passa a incentivar o marido a compor e a se realizar como músico, numa tentativa de livrá-lo do domínio da irmã e desmistificar a imagem da falecida mulher.

As inquietações artísticas de Clóvis, entretanto, não encontram solução no casamento. Seu tormento por não conseguir criar novas composições o leva a abandonar Cristina, família e carreira e desaparecer.

Durante um período, o mocinho leva uma vida anônima, com um nome falso e sem dinheiro, tendo que tirar seu sustento do exercício de outras atividades. Essa experiência termina por lhe reconstituir a autoconfiança e o ajuda a resolver suas dúvidas em relação a seu talento.

Renovado, ele reencontra Cristina, que no meio tempo havia se envolvido com Edu (Carlos Eduardo Dolabella), dono da editora onde trabalha e amigo de infância de Clóvis. Por fim, ele é perdoado pela mulher.