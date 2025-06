Angélica recupera foto com 15 anos: 'Criança mais bonita do Brasil'

Angélica, 51, relembrou uma foto de quando tinha 15 anos.

O que aconteceu

Apresentadora recordou uma reportagem antiga sobre sua carreira. Ela fez a postagem hoje em seu story do Instagram.

Esposa de Luciano Huck foi intitulada como a "criança mais bonita do Brasil". "Modelo, manequim, atriz, cantora e apresentadora. Ufa! E ela só tem 15 aninhos! Começou aos seis, quando foi escolhida a criança mais bonita do Brasil num concurso no Cassino do Chacrinha", indicava o artigo.