Virginia e Zé Felipe: separação protege patrimônio milionário do casal?

A teoria levanta um debate sobre se uma separação, em um contexto de possível crise jurídica ou investigação financeira, poderia proteger o patrimônio comum de futuras penhoras ou reivindicações. Advogados ouvidos por Splash analisaram o cenário hipotético.

Eduardo Maciel, sócio do Maciel, Fernandes, Basso e Dumas Advogados, explicou que, na comunhão parcial, há a obrigatoriedade de divisão dos bens em 50% para cada um. O ideal na partilha é que cada parte fique com bens que totalizam 50% do valor total do patrimônio.

Assim, um fica com mais quantidade e o outro menor quantidade, mas que represente a mesma proporção financeira na totalidade, para cada um. E é aí que pode se dar uma estrutura de 'blindagem patrimonial', por exemplo, deixando os ativos com maior potencial de valorização com uma pessoa e os outros ativos sem potencial de valorização com outra. Eduardo Maciel, advogado

Virginia Fonseca comprou jatinho luxuoso para a família Imagem: Reprodução/Instagram

Wagner Pozzer, especialista em direito processual civil do escritório Rubens Naves Santos Jr Advogados, ressalta: "O divórcio, por si só, não impede que bens do casal sejam alcançados por decisões judiciais, sobretudo quando há indícios de que a separação foi usada para ocultar patrimônio ou frustrar credores".

Pozzer acrescenta que, mesmo após a partilha, a Justiça pode bloquear bens adquiridos durante o casamento caso estejam relacionados a fatos sob investigação. "A dissolução do vínculo conjugal não exclui responsabilidades anteriores nem garante proteção automática contra medidas judiciais".