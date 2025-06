Vipão no São João da Thay: o que uma celebridade precisa para ser convidada

Existem algumas estratégias. Uma delas é a minha preocupação em perpetuar a cultura para várias gerações. Esse ano veio um nome que no início eu não conhecia o trabalho dela, a Gi [Giovanna Alparone], da turma do Luccas Neto. A nossa intenção é atrair seguidores crianças também, e ela faz parte do nosso objetivo. Thaynara OG

"Convidar famosos é algo que funciona desde a primeira edição. Tem os da minha rede de amigos, que eu tenho um carinho enorme, mas tem também a questão do público. Eles são apaixonados por reality. Por BBB. Então, a edição daquele ano sempre ganha um destaque e eu convido os ex-participantes para conhecer a experiência do São João da Thay", complementa.

Entre os ex-BBBs deste ano estão Diego e Daniele Hypolito, Vinícius Nascimento, Aline Patriarca, Delma e Guilherme, Eva e Renata e Giovanna Jacobina. Lucas Pizane, Giovanna Lima e Nizam, da edição passada, também foram convidados.

Bruno Lima, empresário de Thaynara, ressalta que não é preciso ser um "influenciador gigante" para entrar na seleta lista da festa junina:

"Tem algo que levamos em consideração e não é a audiência da pessoa, mas sim a relevância. É o que a pessoa representa naquele momento. Vemos se isso está dentro das camadas de objetivos e verdades da Thay. O que aquela pessoa representa e pode contribuir? Tem algum ponto de verdade que se conecta com a gente? Então é bem-vindo".

O São João da Thay 2025 acontece hoje e amanhã, em São Luís. Com entrada gratuita, o evento deve reunir até 30 mil pessoas e terá shows de João Gomes, Pedro Sampaio, Joelma, Limão com Mel, Márcia Fellipe e J.Eskine, entre outros artistas do Maranhão.