'Sou dono e pago o salário de vocês': Silvio Santos bancou 'Chaves' no SBT

'Chaves' entrou como um prêmio de consolação para Silvio Santos. O argumento da Televisa é de que fazia muito sucesso com o público latino. José Salathiel Lage

Silvio foi alertado por outros funcionários do SBT sobre a "baixa qualidade" do produto. "Eram cenários e iluminação pobres, nada a ver com o tão famoso padrão Globo de qualidade. Silvio falava: 'Quero fazer uma televisão popular, não de elite'."

José Salathiel Lage comparou "Chaves" a um humorístico da TV Globo para convencer Silvio Santos. "Eu não gosto que minha filha assista aos "Trapalhões", mas eu gostaria que ela assistisse ao "Chaves". Foi o que eu disse a ele."

Eles [executivos] cruzavam comigo e falavam: 'Você está louco! Você está dizendo que é bom porque você quer dublar, é trabalho para sua área'. A partir do sucesso do 'Chaves', o que aconteceu? Simples. Eles tiveram que me engolir. José Salathiel Lage

Rubens Passaro, gerente comercial do Grupo Silvio Santos, também comentou episódio em rede social. Após ter uma resposta negativa dos demais executivos do SBT sobre a qualidade da série, o dono da emissora reagiu.