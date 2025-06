Perfil discreto nas redes e mais: quem é modelo morta a tiros no Ceará?

Maquiadora prestou homenagem para modelo Marina Mota Imagem: Reprodução/Instagram

Veículos de comunicação cearenses apontaram que a modelo foi morta na frente do filho de 6 anos. Até o momento, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social ainda não esclareceu o ocorrido a Splash.

Os criminosos invadiram a casa da jovem pela parte de trás e continuam foragidos. Imagens de câmeras de segurança do bairro Esmerino Gomes registram o momento da invasão.

A Polícia Civil do Ceará comunicou Splash que Marina Mota foi atingida por disparos de arma de fogo e morreu no próprio imóvel. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas no crime — que permanece com motivação desconhecida.