Oruam sobre marca excluir foto dele em revista: 'Racismo estampado'

Oruam, 24, se pronunciou sobre a polêmica gerada por ser convidado para ser capa da revista Dazed e o posicionamento da marca Osklen.

O que aconteceu

Artista disse ter sido alvo de racismo. "Muitas pessoas dizendo que eu não merecia estar ali, que outros artistas mereciam estar lá representando o Brasil. A revista gringa entendeu o quanto eu represento e me convidou. Para mim, isso é o racismo estampado na sociedade que muitas pessoas não veem", declarou em vídeo postado ontem no Instagram.

Filho de Marcinho VP opinou que representa o Brasil. "As grandes marcas não entendem que elas estão perdendo. Vocês querendo ou não, represento o Brasil. Uma criança, quando olha para o Oruam, ela quer usar o que o Oruam usa. Quando olha para o Poze, quer fazer o corte de cabelo do Poze. Isso é representatividade, as pessoas olham para nós e se identificam", acrescentou.