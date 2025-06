Salimeni faz maquiagem para noivo participar de campeonato de bodybuilder

Mais tarde, Juju Salimeni avisou que o noivo tinha sido campeão. "E o nervoso? É campeão!", escreveu nos stories.

Basaglia se preparou durante três meses para a competição com uma dieta de 3 mil calorias. "Estou muito feliz de ter vencido e me classificado para o Mr. Olympia. Orgulhoso da minha trajetória até aqui. Cheguei no meu auge como atleta, porque estar no Mr. Olympia é ser considerado um dos melhores do mundo. Vou me preparar para trazer este título para o meu país. E agora vou comemorar muito e comer bastante", afirmou.