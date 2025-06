Os 10 melhores filmes de todos os tempos, de acordo com 460 cineastas

'Cidadão Kane' (1941)

Dirigido por Orson Welles, o longa narra a vida do magnata Charles Foster Kane. Após sua morte, um repórter investiga o significado da palavra "Rosebud". A busca revela a ascensão e queda de Kane, marcada por poder, solidão e perdas. Um clássico que revolucionou o cinema com narrativa e técnica inovadoras. Foi o vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Original, única estatueta entre nove indicações. Disponível no Belas Artes À La Carte; Oldflix ou para aluguel no Prime Video.

Cena de 'Cidadão Kane' Imagem: Divulgação/Warner Bros.

'O Poderoso Chefão' (1972)

Dirigido por Francis Ford Coppola, este clássico acompanha a família mafiosa Corleone nos EUA dos anos 1940. Após um atentado ao patriarca Vito, seu filho Michael assume os negócios. Ele se transforma de civil pacato em implacável chefe do crime. Levou três estatuetas do Oscar, incluindo Melhor Filme, Ator (Marlon Brando) e Roteiro Adaptado. Disponível no Telecine e Paramount Plus.