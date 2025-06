Lívia Andrade após susto em voo: 'Refleti sobre toda a vida'

Lívia Andrade, 41, comentou sobre emergência em voo e outros acidentes que se envolveu.

O que aconteceu

Apresentadora refletiu sobre o pouso forçado recente. "O tempo passa muito rápido, exceto quando estamos em apuros. Aí minutos parecem horas, eternidades. Foi isso que vivi: mais de 40 minutos de agonia, nos quais refleti sobre toda a vida", disse ao Play do Globo.