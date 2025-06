Artista portuguesa traz obras a SP: 'Brasil é versão melhorada de Portugal'

Escultura "Valkyrie Léonie" exposta na Casa Triângulo em São Paulo Imagem: Ana Pigosso/ Cortesia Casa Triângulo

Apesar de utilizar tecidos e técnicas de costura na criação de suas peças, Joana Vasconcelos ressalta que o propósito de sua obra a distancia do universo da moda. "Tenho uma relação com a moda muito estreita e, ao mesmo tempo, muito distante. Estreita porque trabalho com os mesmos materiais, técnicas, com costureiras, bordadeiras... Mas a minha referência são os espaços", explica a artista.

Eu não trabalho para o corpo humano, eu trabalho para os edifícios. Joana Vasconcelos

O nome da obra é uma homenagem a Léonie La Fontaine, pacifista belga, refletindo o caráter feminista de Vasconcelos. "Preciso continuar sendo uma voz no feminino. Compreendo a dificuldade de ser mulher nesse mundo da escultura monumental, que é 99% dominado por homens", afirma.

Na mesma sala, Joana apresenta um de seus quadros em que é possível identificar desenhos com as mesmas formas das valquírias. "O desenho me acompanha diariamente. Você pode identificar as formas da escultura no desenho", disse a portuguesa. Sua assistente pessoal ainda confessou que Joana não para de desenhar nem mesmo nas reuniões de equipe.

Em outro ambiente são expostas três gotas suspensas no teto. Com escala menor é possível visualizar as técnicas empregadas como o crochê, as diferentes costuras e luzes.