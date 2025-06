Gracyanne Barbosa 'dá bolo' no São João da Thay e causa má impressão

A ex de Belo teria falado para algumas pessoas que, por compromissos de trabalho, só chegaria no Maranhão para os dias oficiais do São João da Thay, 6 e 7 de junho. No entanto, não era esse o combinado inicial, e ela não ganhou uma nova passagem para o evento.

A situação ficou ainda mais chata porque Gracyanne mandou a acompanhante para a viagem, e deixou a impressão de que só aceitou o convite para a irmã também ser convidada.

Giovanna, ao ser questionada sobre a ausência de Gracyanne no segundo dia da festa, disse que ficou esperando a irmã aparecer. "Eu ainda deixei com ela um dos vestidos que iria usar no evento. Fiquei sem o meu look".

Faltando poucas horas para o início do evento oficial, na noite de ontem— e com todos os convidados já integrados e participando das ações no Maranhão — Gracyanne respondeu para Splash ao ser questionada se participaria da festa:

"Acabei de gravar apenas agora. Estou tentando um voo. Minha agenda complicou essa semana e eu só tive a liberação hoje. Tive problemas com o trabalho".

Nas redes sociais, Gracyanne tem mostrado sua rotina de treinos, e não comentou sobre a ausência no evento. A produção responsável pelo convite ficou bastante chateada com a musa. Que situação.