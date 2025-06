'Garota do Momento': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 9/6 a 14/6

Bia confessa que mentiu sobre sua primeira vez. Beatriz exige que Bia diga a verdade sobre o colar. Clarice garante a Beatriz e Beto que anulará o casamento de Bia. Mariana estreia seu programa. Bia decide voltar para a mansão dos Alencar. Sérgio e Alfredo sofrem com o temperamento de Mariana. Beto devolve o anel de Lígia para Beatriz. Gregório apoia Clarice. Clarice confronta Maristela e Juliano. Clarice confronta Zélia sobre seu romance com Juliano.

Terça-feira, 10 de junho

Clarice rompe a aliança com Zélia. Bia é rejeitada por seus amigos. Amália anuncia que o julgamento de Beatriz pelo furto do colar foi marcado. Sérgio e Alfredo se preocupam com o sucesso do programa de Mariana. Ronaldo apoia Bia. Beto tem uma conversa com Lígia. Gregório é agredido na rua. Maristela e Juliano sugerem que Bia vá para Nova Iorque. Beto reúne os amigos de Beatriz no Gente Fina e afirma que a amada não está sozinha.

Quarta-feira, 11 de junho

Bia e Ronaldo declaram seu amor. Clarice cuida dos machucados de Gregório. Lígia decide patrocinar o filme de Beto. Bia comunica a Clarice que viajará com Ronaldo. Clarice afirma não acreditar na inocência de Bia no caso do roubo do colar. Topete sugere a Eugênia investigar o passado de Mariana. Bia confessa a Zélia que trocou os colares para incriminar Beatriz. Clarice recebe ligações misteriosas e acredita estar em perigo. Zélia descobre que o colar Mystique esteve com Coralina.

Quinta-feira, 12 de junho