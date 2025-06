Filho de Xanddy e Carla Perez posa seminu em sauna ao som de Lady Gaga

Victor Alexandre, 21, compartilhou diferentes imagens da rotina em uma publicação no Instagram.

O que aconteceu

No primeiro registro, o fisiculturista aparece sem camisa em uma sauna. O clique evidencia o corpo do jovem e deixa as supercoxas em destaque.

Como trilha musical, "Telephone", parceria de Lady Gaga e Beyoncé. O carrossel de imagens ainda conta com outras fotos sem camisa, registro na praia e uma imagem em uma hidromassagem.