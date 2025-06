Ex-namorada de Gordão da XL rebate seguidora: 'Não terminei com ninguém'

Gordão da XL confirmou o término por um comunicado nas redes sociais. "Eu e a Nicole não estamos mais juntos. Após 11 meses de relacionamento, decidimos seguir caminhos diferentes. Foi uma decisão com respeito, carinho e a consciência de que, se for da vontade de Deus, nossos caminhos podem se cruzar novamente no futuro", disse ele na terça-feira passada (27).

Ele deixou claro que o término foi amigável e motivado por incompatibilidades pessoais. "Com o tempo, percebemos que estávamos em fases diferentes da vida. Não houve mágoas, apenas maturidade para entender que, às vezes, o amor também sabe a hora de deixar ir. Desejo a ela o melhor que a vida pode oferecer, que seja feliz, realizada e siga brilhando com a luz que sempre teve."

E disse que pretende, em um futuro próximo, tentar retomar o relacionamento com a ex. "Eu pretendo voltar [com Nicolle], não quero ficar solteiro. Não foi um adeus, mas sim um até logo. Entreguei na mão de Deus. Preciso me cuidar, cuidar da minha saúde, continuar no meu foco."