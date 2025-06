Ex-BBB Anamara revela cachê em ensaio nu na Playboy: 'Melhorei de vida'

A ex-BBB Anamara Barreira, 40, admitiu que faturou um bom dinheiro com ensaio nu para as páginas da Playboy após a participação na 10ª temporada do reality da Globo.

O que aconteceu

Anamara não revelou um valor exato, mas destacou que foi perto do pago pelo BBB na sua época, que era R$ 1 milhão. "A grana mais alta que eu fiz foi com a Playboy, que pagava super bem... Melhorei consideravelmente de vida. Minha empresa, inclusive, é resquício do [cachê] da Playboy. Na época era uma febre, um objeto de desejo", declarou durante participação no podcast Selfie Service.

Barreira, que era policial militar, fez ensaio sensual com temática de sua antiga profissão. "Fiz de boa as fotos, sempre tive muita tranquilidade com meu corpo".