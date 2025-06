Duda Santos rebate críticas à novela das 6 e avisa: 'Beatriz vai ser feliz'

É uma novela linda, dos sonhos. É o horário das seis, o horário em que a gente quer sonhar. Eu sou sonhadora. E esse lugar foi muito negado para a gente ao longo do tempo. É uma princesa que tem seu príncipe encantado, tem a amiga Glorinha, está em busca do amor, passa por muitas dificuldades, mas no final ela vence. É a nossa mocinha, a nossa princesa.

Nostálgica com a reta final da história, Duda diz estar refletindo sobre tudo o que aprendeu nos últimos meses. "Essa novela me faz entender a importância que eu tenho para o mundo, para meninas e meninos como eu, para pessoas parecidas comigo. Que elas possam se enxergar e se ver na televisão. Não só na minha novela, mas em Vale Tudo, Dona de Mim... São novelas importantes. É um momento importante no audiovisual. A gente está se enxergando. E o sucesso vem disso."

Escrita por Alessandra Poggi, "Garota do Momento" terminará em 27 de junho. "Êta Mundo Melhor!" estreia na segunda-feira seguinte, trazendo a continuação da história de Candinho (Sérgio Guizé) oito anos depois de "Êta Mundo Bom!".