'Dona de Mim': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 9/6 a 14/6

Samuel questiona Davi sobre namorar Leo. Vanderson sonha com Ellen e Sofia. Samuel vê Vanderson na porta da Boaz, e revela a Abel que Leo sabe quem ele é. Jaques planeja expor Abel ao comprovar que ele não é o pai biológico de Sofia. Abel se preocupa com Rosa, que se nega a fazer exames para investigar sua confusão. Nanda convida Samuel para sair. Davi surpreende Leo. Filipa sofre ao lembrar de Nina. Marlon diverge de Castanho. Ayla e Davi provocam Samuel por conta de Nanda. Rosa incentiva Rebeca a procurar por Abel, e Filipa ouve. Castanho é atingido por Jurandir, e Marlon atira contra o agressor.

Terça-feira, 10 de junho

Marlon tenta reanimar Castanho, enquanto espera pelo reforço policial. Cibelle se desespera ao ver Jurandir atingido. Filipa promove uma brincadeira artística entre as amigas de Rosa, que agradece a nora. Danilo admira Filipa. Marlon sofre com o tiroteio por que passou, e Jussara o apoia. Filipa confessa a Abel que sentiu ciúmes de Rebeca. Jaques seduz Patrícia com uma joia. Tânia nota o colar de Patrícia. Vanderson sonda sobre a internação de Ellen. Ricardo e Tânia confrontam Jaques sobre sua relação com Patrícia. Jaques recebe o envelope com o resultado do exame de DNA de Sofia.

Quarta-feira, 11 de junho

Jaques comemora o resultado do exame de DNA e pensa em humilhar Abel. Vanderson seduz Patrícia e acaba furtando seu colar. Ryan afirma a Lucas que não desistirá de Kami. Dedé diz a Lucas que quer ajudar Ryan a deixar a prisão. Jaques mostra o resultado do exame de DNA para Abel, que confronta o irmão. Castanho agradece a Marlon por ter salvado sua vida. Samuel aconselha Abel a contar a verdade sobre a origem de Sofia. Marlon é integrado à motopatrulha e conhece Adriano. Patrícia conta a Jaques que teve seu colar furtado, e os dois se aproximam. Ricardo descobre que Vanderson furtou Patrícia. Abel pede para conversar com Sofia.

Quinta-feira, 12 de junho