Dona de Mim hoje (7): veja resumo do capítulo deste sábado

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo deste sábado (7) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Leo protege Sofia de Vanderson, que acredita já conhecer a menina. Filipa tem divergências com Ronald e Yra durante os ensaios, e Enzo se preocupa. Leo pede ajuda a Marlon, e Kami flagra os dois juntos novamente. Vanderson descobre que Sofia é a caçula dos Boaz. Leo decide aceitar o pedido de namoro de Davi, a fim de afastar as desconfianças de Kami. Davi vai à procura de Leo. Dara e Peter vão para a batalha de rimas. Sofia não leva a sério o namoro de Leo e Davi. Dara e Jeff fazem sucesso com sua apresentação. Leo pede ajuda a Samuel e revela que Vanderson viu Sofia. Davi chama Leo de namorada na frente de Samuel.