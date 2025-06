Danielle Winits sobre mulheres de sua geração: 'Machista em desconstrução'

Danielle Winits contou sobre um conselho de Wolf Maia. "Nunca briguei com a vida, sempre procurei não brigar com as oportunidades que chegaram para mim e nunca tive preconceito com relação a elas. Sempre fui muito grata. Wolf, que foi um mestre na minha vida, falou para mim: 'Aproveita o que você pode fazer de repente com o pé nas costas. Porque você vai poder escolher daqui a pouco'. Ele falou isso naquela época e não estava errado."