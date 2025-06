MP denuncia Bruno Krupp por tentativa de homicídio após prisão por agressão

O desentendimento teria começado ainda dentro do bar. Quando pegava o carro para ir embora, o estudante foi cercado pelo grupo de agressores e levou diversos chutes e socos na cabeça, ficando desacordado.

Krupp teria incentivado que as agressões continuassem, mesmo com a vítima desacordada. "Mata ele. É os capetas. Mata o gorducho. Tem que matar. Tem que matar. É os capeta. Mata esse filho da P*", teria dito o modelo.

As agressões foram registradas em câmeras, e uma das vítimas, já caída no chão, recebeu 22 pisões no rosto. "Parte do grupo gritava para que os agressores matassem o homem, que ficou desacordado por cinco dias", diz a Polícia Civil, em nota enviada para Splash.

O crime de homicídio, ainda segundo a denúncia, foi cometido por motivo cruel e torpe e não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos acusados, já que a vítima foi socorrida por uma viatura do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Miguel Couto.

Nos autos do processo, Bruno Krupp não possui indicação de representantes de sua defesa. Até o momento, apenas a mulher presa no caso possui um advogado.

Prisão por morte de adolescente

Em 2022, Bruno Krupp foi preso pelo atropelamento e morte do adolescente João Gabriel Cardim Guimarães, 16 anos, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. O modelo saiu da Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira, conhecida como Bangu 8 no ano seguinte, graças a um habeas corpus concedido pelo Superior Tribunal de Justiça.