Gagliasso e Ewbank rejeitam pressão por 'vida perfeita': 'Muita hipocrisia'

Existe vida perfeita? Bruno Gagliasso, 43, e Giovanna Ewbank, 38, estão acostumados com a exposição pública da vida pessoal e não se incomodam com o peso da fama. O casal, inclusive, divide nas redes sociais com os fãs a rotina de vida, os trabalhos no cinema e na internet e não ficam em cima do muro para dizer que "perfeição não existe".

Nunca tive medo da fama, não. Acho que é por isso que falo que não sei separar pessoas jurídicas de físicas. Sou eu, é a minha vida. Se eu trabalho com isso, é porque escolhi trabalhar com isso. Então, nunca tive medo disso. Acho que o meu maior medo seria não saber ser assim e sou feliz assim.

Bruno Gagliasso, em entrevista exclusiva para Splash, no Fórum Ambição 2030

Giovanna Ewbank acrescenta que o casal sempre se preocupa em se manifestar com uma mensagem positiva e real ao público. "O Bruno é mais emoção e eu sou mais razão. Acho que a fama não atrapalha, não. Muito pelo contrário. A gente sabe que tudo que falamos vai impactar alguém de alguma maneira, seja positiva ou negativa. Então, o que a gente tenta é impactar positivamente todos que nos rodeiam. Sempre temos esse cuidado"