Anitta critica viagens espaciais: 'Gasto desnecessário de dinheiro'

Anitta, 32, se posicionou contra as viagens espaciais.

O que aconteceu

Cantora declarou não se interessar com as viagens espaciais. A fala foi feita no jornal El Nuevo Herald, publicado na Flórida, nos EUA, e repercutiu hoje.

De acordo com ela, o gasto com esses passeios pelo espaço são um desperdício. "É um gasto desnecessário de dinheiro. Tem muita gente precisando no mundo. Tudo o que envolve desperdício ou pode prejudicar o meio ambiente é algo que não me atrai", opinou.