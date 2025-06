Expulso? Zé Felipe revela que deixou casa onde morava com Virginia e filhas

Zé Felipe revelou hoje, por meio do Instagram Stories, que já tem uma nova casa.

O que aconteceu

Pouco mais de uma semana após anunciar o fim do casamento com Vírginia, o cantor explicou por que saiu da casa onde eles moravam com as filhas em Goiânia. "Vocês estão perguntando: Zé, você está aonde? Mais uma vez, não teve briga com a Vírginia. Eu já arrumei uma casa. E, graças a Deus esta casa está há uns 300 metros da nossa casa aqui"