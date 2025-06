Yasmin Brunet celebra aniversário em Miami e renova bronzeado de biquíni

Yasmin Brunet está celebrando na cidade de Miami, nos Estados Unidos, seu aniversário de 37 anos.

O que aconteceu

A atriz e modelo publicou uma foto em que aparece de biquíni azul, tomando sol, na cidade norte-americana. A imagem foi compartilhada por ela nos stories de seu perfil no Instagram.

Recentemente, Yasmin admitiu se incomodar com os comentários das pessoas sobre sua magreza. "Se metem bastante em questão de corpo. Me incomoda muito, acho um porre. Dizem que preferiam no BBB, que estava mais gostosa. E daí? A pessoa não tem nada com isso, não consigo entender", protestou ela, em entrevista ao portal Gshow.