Whindersson revela diagnóstico de superdotação: 'Deu QI elevado'

O teste ainda confirmou traços compulsivos no comportamento do artista. "Contudo, vem uma coisa ruim, com certeza. Está no laudo: compulsividade e impulsividade. Sou uma pessoa compulsiva e impulsiva. Pra mim, tudo é agora e tudo é na hora", explicou ele.

É muito fácil eu cancelar uma entrevista. Dentro da minha cabeça, é uma facilidade tão grande, que parece que eu não estou me importando, mas não é. É só um traço que eu tenho da impulsividade. E a compulsividade é a parada de não conseguir parar. Whindersson Nunes

Com o diagnóstico, o humorista entendeu sua compulsividade e sua relação com o álcool. "Assim que saiu o laudo, eu entendi. É por isso então que às vezes eu coloco um copinho de whisky só para esquentar e quando vou ver já sequei a garrafa toda sozinho, sem um amigo para conversar. Tá errado isso", afirmou.

Após a reabilitação, Whindersson disse que está mais atento aos seus comportamentos. "Comecei a me controlar mais em todas as outras áreas, todas. Relacionamento, porque mulher vicia, pornô vicia, exercício físico vicia, açúcar vicia, tudo vicia. Então, eu comecei a me policiar", declarou.