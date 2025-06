Sabrina Sato divulga ensaio sexy e é elogiada por famosas: 'Deusa demais'

Sabrina Sato, 44, compartilhou um novo ensaio sensual na noite de hoje.

O que aconteceu

Nas fotos, a apresentadora posa vestindo a lingerie de uma conhecida marca de roupa íntima. As imagens foram divulgadas no perfil de Sabrina no Instagram, onde ela é acompanhada por quase 31 milhões de pessoas.

Nos comentários do post, diversos internautas — anônimos e famosos — desfizeram-se em elogios a Sabrina. "Deusa demais", definiu Ana Hikari, 30. "Meu Deus, Sabrina!", babou Alice Wegmann, 29. "Aí complica, né? Desleal!", 'reclamou' Samara Felippo, 46.