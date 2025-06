Robert De Niro diz apoiar 'incondicionalmente' filha que revelou ser trans

Airyn revelou publicamente ser uma mulher trans em abril deste ano. Ela é filha de Robert do casamento com a atriz Toukie Smith — o irmão gêmeo dela é Julian, e seguiu a carreira artística dos pais.

Além dos gêmeos Julian e Airyn, Robert De Niro tem outros cinco filhos. O ator também é pai de Drena e Raphael, de seu primeiro casamento com Diahnne Abbott. Ainda, ele teve Elliot e Helen Grace da relação com Grace Hightower, e sua caçula é Gia Virginia, do namoro com Tiffany Chen.