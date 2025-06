Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 7 a 14/6

Bia e Ronaldo declaram seu amor. Clarice cuida dos machucados de Gregório. Lígia decide patrocinar o filme de Beto. Bia comunica a Clarice que viajará com Ronaldo. Clarice afirma não acreditar na inocência de Bia no caso do roubo do colar. Topete sugere a Eugênia investigar o passado de Mariana. Bia confessa a Zélia que trocou os colares para incriminar Beatriz. Clarice recebe ligações misteriosas e acredita estar em perigo. Zélia descobre que o colar Mystique esteve com Coralina.

Quinta-feira, 12 de junho

Zélia sonda Coralina sobre o paradeiro do colar. Beto, Beatriz e Ulisses se animam com a possibilidade de iniciar a produção de seu filme. Clarice teme a perseguição de Juliano. Gregório confronta Juliano sobre seu comportamento contra ele e Clarice. Alfredo tem um surto ao vivo no programa de Mariana. Topete e Eugênia investigam Mariana. Maristela descobre que Coralina estava com o colar Mystique. Bia escreve uma carta confessando sua participação na troca dos colares.

Sexta-feira, 13 de junho

Maristela explica a Juliano sobre a confusão com o colar Mystique. Juliano persegue Clarice e Gregório. Coralina confidencia a Basílio que Maristela lhe deu o colar Mystique, e que ela revendeu para Jacira. Sérgio reconhece o Mystique no pescoço de Mariana, mas ambos acreditam tratar-se de uma cópia. Marlene aconselha Topete a conversar com Orlando. Alfredo e sua família armam contra Mariana. Topete encontra o colar Mystique e o oferece a Zélia. Juliano ateia fogo à boate de Lígia. Zélia descobre que Topete lhe deu o colar Mystique. Ronaldo lê a carta de confissão de Bia.

Sábado, 14 de junho