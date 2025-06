Fama, AVC e droga: a história de Edson Café, ex-Raça Negra que morreu em SP

O músico Edson Bernardo de Lima, ex-integrante do grupo Raça Negra, morreu em São Paulo aos 69 anos, após ser encontrado desacordado em uma calçada da Zona Leste da cidade no último sábado.

Quem era Edson Café?

Café foi parte do Raça Negra no auge do grupo, nos anos 1990, até 2005, como violonista e percussionista. Ele ainda compôs "Oi Estou Te Amando" e outras sete faixas durante aquela que foi a época de maior sucesso do grupo, quando as canções "Cigana" e "Cheia de Manias" estavam entre as mais pedidas das rádios. Também escreveu canções para outros nomes do pagode, como o "Só Pra Contrariar".

O músico sofreu um AVC (acidente vascular cerebral) em 6 de outubro de 1994, que deixou sequelas motoras do lado esquerdo de seu corpo. Café não conseguia mais tocar instrumentos musicais como antes, mas se manteve na banda por mais uma década, tocando o pandeiro meia-lua com a mão direita apenas.