Caçada, morte e assalto milionário: crimes reais inspiram série da Netflix

Como foi caçada de Confresa

Em 9 de abril de 2023, um domingo de Páscoa, um grupo criminoso tentou invadir uma empresa de transporte de valores em Confresa, no Mato Grosso. Após a tentativa de assalto no estilo "domínio de cidades", o grupo fugiu para o estado do Tocantins.

A fuga desencadeou a Operação Canguçu, uma caçada que durou 39 dias em território tocantinense. As buscas pelos suspeitos ocorreram em diversas regiões, incluindo matas, rios, rodovias e dentro de cidades no oeste do estado.

Ao final dos diversos confrontos entre policiais e criminosos, o saldo foi de 18 fugitivos mortos e cinco presos.