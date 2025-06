Nicole Bahls após fora em ex-BBB: 'Corro de fofoca, mas tô sempre no meio'

Splash confronta a versão de Nicole. O que se sabe é que o ex-BBB pediu para um amigo descobrir se a modelo estava solteira e se ele teria chances de uma aproximação. Ela responde: "Será que foi isso mesmo? Vamos perguntar a ele".

Salvou o porquinho

Ainda durante a viagem, Nicole Bahls viralizou com um vídeo publicado por Splash em que aparece desamarrando um porquinho na cidade de Barreirinhas, próximo aos Lençóis Maranhenses.

A musa relembra o episódio: "Ninguém nasceu para viver preso. Convivo com animais e gosto deles soltos. Me incomodou ver o porquinho ali sem água e sem comida. Me corta o coração. Qualquer animalzinho merece liberdade".

O São João da Thay 2025 acontece hoje e amanhã, em São Luís. Com entrada gratuita, o evento deve reunir até 30 mil pessoas e terá shows de João Gomes, Pedro Sampaio, Joelma, Limão com Mel, Márcia Fellipe e J.Eskine, entre outros artistas do Maranhão.