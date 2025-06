Esta música 'brasileira' virou sucesso mundial, mas ninguém ouviu por aqui

Em 2014, uma música chamada "Samba do Brasil" explodiu de sucesso nas festas, comerciais e estádios da Europa e da Ásia. O mais curioso? Pouquíssimos brasileiros a conhecem, mesmo ela carregando o nome do país no título e usando elementos típicos do samba carioca.

O que aconteceu

Apesar da estética brasileira, a música foi lançada pela banda de eurodance alemã Bellini. O nome foi escolhido em homenagem ao ex-capitão da seleção brasileira de futebol Hilderaldo Luís Bellini, falecido em 2014.

Formado por modelos e dançarinas, o grupo nasceu em 1997 e ganhou destaque com outra música, chamada "Samba de Janeiro". A faixa se transformou em hino entre os torcedores alemães, especialmente em jogos de Copa do Mundo. Além disso, compôs a trilha de games e campanhas publicitárias.