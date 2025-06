Astro do OnlyFans morre aos 39 anos, após post sobre aceitação

Koby Falks, criador de conteúdo adulto australiano, morreu aos 39 anos.

O que aconteceu

Um comunicado confirmou a notícia no perfil do astro do OnlyFans. "Koby Falks faleceu essa semana. Ele era amado por muitos e fará falta", disse o post no Instagram, com fotos dele e de seu parceiro, Sam Brownell.

A causa da morte não foi divulgada. No entanto, a publicação recomendou um serviço de apoio emocional e prevenção ao suicídio na Austrália. "Se esse post te afetou, por favor, entre em contato com o Lifeline no número 13 11 14", encerrou a nota.