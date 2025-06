Modelo tem casa invadida e é assassinada a tiros no Ceará

A Polícia Civil do Ceará investiga o assassinato da modelo Marina Mota, 28, morta a tiros dentro de casa, na madrugada de hoje, na cidade de Itapajé (CE).

O que aconteceu

Marina teve sua residência invadida pelos criminosos pela parte de trás e foi morta com vários tiros. Circulam nas redes sociais registros de câmeras de segurança dos comércios do bairro Esmerino Gomes, em Itapajé, com o momento da invasão a casa da modelo.

Em contato com Splash, a Polícia Civil do Ceará confirmou que Marina foi atingida por disparos de arma de fogo dentro do próprio imóvel. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.