Lucimar da 'Vale Tudo' de 1988 era bem diferente e ficou milionária no fim

Em cenas inusitadas, a personagem escancara seu desprezo pelo país. "Ai, minha gente, eu não sei como eu vou continuar vivendo num país desse de tupiniquins e que Deus esqueceu! Só de pensar… Vocês estão o quê? Que lá é igual a isso aqui? Não! Lá é tudo muito limpo, praias limpas, gente muy elegante, falam baixo, respeitam o trânsito…", desabafa.

No fim, ela se despede: "Vocês me desculpem, mas Brasil nunca mais!". O desfecho de Lucimar entrou para a história como uma crítica bem-humorada à elitização repentina e ao deslumbramento com o exterior. Assista à sequência abaixo.