Lexa desabafa sobre luto: 'Seu filho nascer e não ter choro é muito triste'

Artista afirmou que foi difícil ver a filha lutar pela vida ao mesmo tempo em que ela também precisava lutar para sobreviver. "A [minha médica] falou: 'eu preciso que você não se culpe. Nós tentamos de tudo'. E eu vendo a minha filha dentro daquela incubadora, lutando pela vida, formadinha, perfeitinha, e eu lutando do outro lado, com os peitos cheios de leite. Foi difícil demais".

Ela falou como tem lidado com o luto após a morte de Sofia. "Quando tudo aconteceu, eu queria apagar as coisas. Eu não queria me ver grávida, eu não queria ver ninguém grávida, eu não queria ouvir que Deus sabe de todas as coisas, eu não queria ouvir nada disso. Eu fiquei muito na minha. Não queria ver amigos e queria viver o meu luto".

Na entrevista, ela também disse que tem se apegado à fé e que busca transformar a dor do luto em testemunho. "Hoje consigo falar com mais força sobre o assunto".

Lexa deu à luz Sofia no dia 2 de fevereiro. A criança, que é fruto do relacionamento da cantora com Ricardo Vianna, nasceu prematura após 25 semanas de gestação, e morreu três dias depois, em 5 de fevereiro.