'Daddy body' agora é sexy: que corpo é esse que atrai musa 'perfeita'

Para algumas pessoas, a "barriguinha" pode ser um sinal de que o homem não cuida da saúde. Para outras, a mesma barriga é motivo de orgulho e identificação, especialmente com outros homens da mesma faixa etária.

"Daddy body" é marcado pela barriga protuberante Imagem: Reprodução

Barriga saliente virou sexy. Segundo a influenciadora brasileira, o "daddy body" tem um "charme". "Muitas mulheres não se sentem tão atraídas por físicos superesculpidos. Eles geralmente impressionam mais no ambiente masculino, enquanto o 'daddy body' traz uma naturalidade e um conforto que valorizamos", contou ela à Playboy Austrália.

Entretanto, em mulheres, continua motivo de humilhação. Enquanto a barriga saliente pode ser algo positivo para os homens, para as mulheres representa um possível motivo para críticas e humilhação. Conforme explicação do hospital norte-americano, a reação das pessoas ao ver um homem com "daddy body" pode ser: "Ah, ele escolhe passar tempo com os filhos em vez de morar na academia. Ele é daqueles [homens] que valem a pena!". Já para as mulheres, o excesso de peso é alvo de comentários maldosos: "Será que ela algum dia vai perder o peso da gravidez?".

'Barriga de chope' pode ser alerta de saúde

O excesso de gordura na região abdominal, chamada de gordura visceral, é potencialmente perigoso para a saúde. Quando acumulada nesta região, a gordura pode impactar órgãos importantes como o fígado, o pâncreas e o intestino, prejudicando o funcionamento adequado deles. Além disso, a gordura abdominal gera um processo inflamatório crônico no organismo, responsável pelo aumento no risco de doenças cardiovasculares e até alguns tipos de câncer.