Gringo baiano confirma nudes vazados e diz se orgulhar de sua parte íntima

O influenciador Joe Wolchover, conhecido como Gringo Baiano, confirmou ser dele os nudes vazados na internet, brincou ao dizer se orgulhar do tamanho de sua genitália, mas ressaltou que tomará as providências legais contra a pessoa responsável pelo vazamento.

O que aconteceu

Wolchover afirmou que vai processar a pessoa responsável pelo vazamento. "Com a ajuda do meu pai, a pessoa que decidiu violar minha privacidade ao postar uma foto íntima minha sem meu consentimento na internet vai tomar um processão", declarou ele em postagem no Instagram.

Ele usou do bom humor ao reagir aos comentários sobre o tamanho de sua genitália. O influenciador disse que seu pai também deve se "orgulhar" pelo fato de ter um filho bem dotado e destacou que, ao contrário do que muitos supõem, os britânicos tem a parte íntima "mais ou menos grande".